Трампу сообщили об эскалации между Израилем и Ираном

Axios: Трампу доложили об эскалации между Израилем и Ираном

Президенту США Дональду Трампу доложили об эскалации между Израилем и Ираном, написал в соцсети X журналист американского новостного издания Axios Барак Равид.

В посте он сослался на неназванного американского чиновника.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

До этого Трамп сообщил в интервью, что США и Иран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что Вашингтону и Тегерану осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными.

Этот кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.