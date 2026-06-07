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Политика

Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху

Трамп заявил о несогласии с Нетаньяху по некоторым вещам, в том числе по Ливану
Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC сообщил, что не во всем согласен с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Лидер США отметил, что вопреки разногласиям хорошо ладит с главой правительства Израиля.

«Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь», — сказал президент.

Трамп добавил, что хотел бы видеть «более точечную атаку» на ливанское шиитское движение «Хезболла». Он заявил о готовности США помочь с этим или рекомендовал Израилю обратиться к Сирии.

В начале июня стало известно, что Трамп по телефону раскритиковал Нетаньяху за действия Израиля в Ливане. По данным Axios, лидер США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

А весной Трамп обсуждал иранский кризис с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее в США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками.

 
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