Иран второй раз за 15 минут обстрелял Израиль ракетами

Армия Израиля засекла второй залп ракет со стороны Ирана

Иран еще раз выпустил ракеты в сторону Израиля, сообщает в Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы», — говорится в посте.

В ЦАХАЛ попросили жителей следовать указаниям военных и не публиковать кадры с последствиями прилетов.

15 минут назад израильские военные зафиксировали первый запуск ракет с территории Ирана. Командование гражданской обороны направило предупреждения на мобильные телефоны граждан, которые могут находиться в зоне опасности. По данным СМИ, это первая атака Тегерана на Израиль после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля.

До нее представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Ранее американский президент сообщил, что США и Иран очень близки к сделке.