Трамп: для сделки США и Ирана нужно решить пару несущественных вопросов

Трамп сообщил, что США и Иран очень близки к сделке

Президент Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что США и Иран очень близки к сделке.

«Осталась пара вопросов, которые даже не кажутся столь существенными», — заявил американский политик.

До этого глава государства исключил разморозку активов Ирана и снятие с него санкций до заключения сделки. Президент допустил, что это случится после заключения соглашения Вашингтона и Тегерана, если Иран проделает «хорошую работу».

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент в обращении к нации объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Этот кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.