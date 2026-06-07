«Понимают только язык силы»: в Иране резко отреагировали на удар Израиля по Ливану

Морская блокада иранских портов со стороны США, а также удар Израиля по южному пригороду Бейрута делают американские и израильские базы в регионе законными целями для иранских вооруженных сил. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в соцсети Х.

По словам Галибафа, действия Вашингтона и Тель-Авива свидетельствуют о том, что они «понимают только язык силы». Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации у иранских военных «развязаны руки».

До этого представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи заявил, что Иран решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута. По его словам, «надо наказать и поставить на место эту бешеную собаку». Он призвал «сегодня ночью смотреть в небо оккупированных территорий».

7 июня израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в Дахии — южном пригороде Бейрута.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. Согласно документу, стороны не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности. Однако лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия.

Ранее Иран призвал Израиль вывести войска из Ливана.