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Армия

ЦАХАЛ нанес удар по объекту «Хезболлы» вблизи Бейрута

Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута
Israel Defense Forces via AP

Израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в Дахии — южном пригороде Бейрута. Об этом сообщается на сайте канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с директивой Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала штаб террористов в бейрутском районе Дахия в ответ на обстрел «Хезболлой» территории Израиля», — говорится в публикации.

До этого лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.

 
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