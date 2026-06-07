ЦАХАЛ нанес удар по объекту «Хезболлы» вблизи Бейрута

Израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в Дахии — южном пригороде Бейрута. Об этом сообщается на сайте канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с директивой Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала штаб террористов в бейрутском районе Дахия в ответ на обстрел «Хезболлой» территории Израиля», — говорится в публикации.

До этого лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.