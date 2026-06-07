Иран пообещал поставить на место «бешеную собаку» в лице Израиля

Иран решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута. Об этом в соцсети X заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.

По его мнению, «надо наказать и поставить на место эту бешеную собаку».

«Сегодня ночью смотрите в небо оккупированных территорий», — написал иранский парламентарий.

7 июня израильские военные нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в Дахии — южном пригороде Бейрута.

До этого лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.