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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лидер «Хезболлы» отверг перемирие между Израилем и Ливаном

Лидер «Хезболлы» Касем отверг условия перемирия между Израилем и Ливаном
Khaled Abdullah/Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном. Об этом заявил лидер группировки Наим Касем, передает агентство Associated Press.

«Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация», — сказал глава движения.

Касем добавил, что израильским войскам следует покинуть территорию Ливана. По его словам, продолжение боевых действий мешает усилиям по урегулированию конфликта в Иране.

В ночь на 4 июня Госдеп США опубликовал текст совместного заявления Израиля и Ливана о прекращении огня. В документе говорится, что встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня при посредничестве Вашингтона. Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности.

Ранее КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана.

 
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