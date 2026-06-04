КСИР призвал Израиль вывести войска из Ливана

Минимальное требование, предъявляемое к Израилю в Ливане, — израильская армия должна отступить к позициям, которые она занимала по состоянию на 27 февраля. Об этом заявил командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Исмаил Каани, передает агентство Fars.

«Минимальное требование сил сопротивления — отступление израильского режима на позиции, которые он занимал до начала 40-дневной войны», — сказал он.

1 июня США объявили о достигнутом соглашении о прекращении огня в Ливане, которое было согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболла».

Согласно предложенному механизму, израильские войска должны прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболла» обязуется воздерживаться от атак на Израиль. В дальнейшем планируется распространить режим прекращения огня на всю территорию Ливана.

Ранее Трамп отругал Нетаньяху за эскалацию в Ливане.