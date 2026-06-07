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Политика

Трамп объяснил, что произойдет, если Иран не заключит сделку с США

Трамп: если сделки с Ираном не будет, США закончат дело военным путем
Chris Jackson/Pool via Reuters

Если сделка с Ираном не будет заключена в короткие сроки, то США закончат дело военным путем. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп.

Он также предположил, что США также могут задейдествовать наземные силы, но подобное развитие ситуации «маловероятно».

По мнению Трампа, порядка 50 тыс. американских военных, переброшенных на Ближний Восток, «не находятся в опасности».

До этого СМИ узнали, что США намерены предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе. По словам источника, эти средства пойдут на восстановление этих государств и устранение ущерба, который Тегеран может причинить в дальнейшем.

Иранский кризис Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп объяснил затянувшиеся переговоры с Ираном.

 
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