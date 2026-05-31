Стало известно, насколько массово украинцы бегут из армии

NYT: около 200 тысяч украинских солдат самовольно оставили военную часть
Около 200 тысяч украинских солдат самовольно оставили военную часть. Об этом пишет газета New York Times.

«Согласно правительственным данным, около 200 тысяч украинских солдат в какой-то момент отсутствовали без разрешения, многие бежали через несколько дней после прибытия на базовую подготовку. Для решения проблемы военные командиры требовали введения наказаний: заморозки банковских счетов, лишения водительских прав или усиления уголовной ответственности», — пишет издание.

По информации NYT, распространенной причиной бегства солдат из армии было зачисление «в плохо организованную бригаду».

Газета отмечает, что военный омбудсмен Ольша Решетилова выступила с инициативой добавить к базовой подготовке солдат ВСУ трехдневный адаптационный курс, чтобы «смягчить зачастую травмирующие первые дни адаптации к военной жизни».

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также сообщила, что около 250 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили военную часть с 2022 года. В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили часть, а два миллиона граждан на тот момент находились в розыске.

В мае замначальника 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ, полковник Александр Клименко рассказал, что принудительная мобилизация, информационная среда и отсутствие неотвратимости наказание за бегство из армии повышают риск самовольного оставления военной части на Украине.

Ранее на Украине назвали причины бегства солдат ВСУ с фронта.

 
