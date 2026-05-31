Около 200 тысяч украинских солдат самовольно оставили военную часть. Об этом пишет газета New York Times.

«Согласно правительственным данным, около 200 тысяч украинских солдат в какой-то момент отсутствовали без разрешения, многие бежали через несколько дней после прибытия на базовую подготовку. Для решения проблемы военные командиры требовали введения наказаний: заморозки банковских счетов, лишения водительских прав или усиления уголовной ответственности», — пишет издание.

По информации NYT, распространенной причиной бегства солдат из армии было зачисление «в плохо организованную бригаду».

Газета отмечает, что военный омбудсмен Ольша Решетилова выступила с инициативой добавить к базовой подготовке солдат ВСУ трехдневный адаптационный курс, чтобы «смягчить зачастую травмирующие первые дни адаптации к военной жизни».

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая также сообщила, что около 250 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили военную часть с 2022 года. В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что около 200 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили часть, а два миллиона граждан на тот момент находились в розыске.

В мае замначальника 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ, полковник Александр Клименко рассказал, что принудительная мобилизация, информационная среда и отсутствие неотвратимости наказание за бегство из армии повышают риск самовольного оставления военной части на Украине.

