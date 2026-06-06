Украинские формирования, направленные в район Казачьей Лопани Харьковской области, понесли серьезные потери. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

«Десантно-штурмовые подразделения ВСУ, брошенные на сдерживание российских войск у Казачьей Лопани, были почти полностью ликвидированы», — рассказал собеседник агентства.

Казачья Лопань является важным логистическим узлом для украинских сил и одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающих снабжение на данном направлении фронта. Освобождение этого населенного пункта не только усложнит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, но и откроет возможности для продвижения российских подразделений вглубь Харьковской области.

В данном районе действуют российские группировки войск «Север» и «Запад».

Накануне в пресс-службе ФСБ по ДНР рассказали, что сотрудники ведомства разбили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на территории региона. Задачу выполнили бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч».

Ранее российские войска взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области.