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Армия

Главком ВСУ принял «жесткие» решения после проверки мобилизованных

Сырский лишил восемь частей ВСУ права обучать мобилизованных
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский принял ряд «жестких» решений на фоне плохой подготовки мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Уточняется, что главком ВСУ проверил 72 военные части, где велась подготовках мобилизованных, после чего сразу восемь из них потеряли право тренировать призывников. Нескольким бригадам и полкам Сырский поставил задачу улучшить условия подготовки новобранцев.

По словам главкома ВСУ, «неприкасаемых нет», а качество подготовки солдат должно соответствовать единым высоким стандартам.

В начале мая Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, которая подразумевает в том числе частичную демобилизацию солдат ВСУ за счет расширения числа контрактников. При этом депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что в ВСУ стала «намного критичнее» ситуация с нехваткой личного состава, и непонятно, чем Зеленский аргументирует демобилизацию.

Украинские депутаты полагают, что реформа мобилизации в стране ужесточит меры против уклонистов.

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.

 
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