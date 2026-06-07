Песков рассказал, как передал письмо Зеленского Путину

Песков: в истории с открытым письмом Зеленский «строил из себя Рембо»

Письмо украинского лидера Владимира Зеленского было передано президенту России Владимиру Путину в обычном служебном порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на фрагмент интервью пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

«Служебный [порядок]. Мы бюрократы, все делаем в установленном порядке», — ответил представитель Кремля на вопрос Зарубина.

Песков добавил, что открытое обращение Зеленского неправильно называть письмом. По мнению пресс-секретаря, если бы украинский лидер хотел действительно передать письмо, то он сделал бы это, а не «использовал мегафон», «строя из себя Рэмбо».

4 июня на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского Путину, в котором он предложил закончить военный конфликт «честно и достойно». В письме Зеленский также призвал российского лидера определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, считает Зеленский.

Песков призвал общественность не спешить с выводами в ситуации с открытым письмом Зеленского Путину. Сам президент России ответил на письмо публично, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским до достижения договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее Путин посоветовал Зеленскому не бояться выборов.