Президент РФ Владимир Путин в ответ на письмо Владимира Зеленского заявил во время пленарного заседания ПМЭФ, что надо не бояться идти на выборы.

«На выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок конституции, это называется узурпацией власти, это уголовное преступление», — сказал российский лидер.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В начале мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что выборы президента в республике пройдут только в случае смены режима действующего лидера Владимира Зеленского. Это связано с тем, что его действия находятся под полным контролем США и Великобритании – определяя политику Киева, они исключают возможность проведения голосования.

Ранее Путин напомнил, как Трамп на глазах всего мира «воспитывал» Зеленского.