Белорусская оппозиция «рассчитывает» на неких чиновников во власти, которые якобы готовы поддержать смену режима. Об этом в интервью Kiev Post заявил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франтишек Вечерко.

«В номенклатуре много людей, готовых поддержать демократические перемены. Они были готовы перейти на другую сторону ещё в 2020 году, но нам не хватило времени и международной поддержки. Однако несколько министров и заместителей министров тогда тайно выразили свою поддержку Тихановской. И многие из них до сих пор занимают свои должности», — рассказал он.

Вечерко также отметил, что в белорусской армии и среди силовиков многие покинули свои посты, однако часть из них «до сих пор остаются на своих местах». И теперь оппозиционеры хотят определить, кто из них «может стать союзниками внутри системы». Советник Тихановской рассказал, что, с точки зрения белорусских оппозиционеров, «решающее значение» будет иметь сочетание уличных протестов в стране и поддержка со стороны «некоторых номенклатурных групп».

Также в интервью Франтишек Вечерко рассказал, что белорусская оппозиция намерена совершить еще много визитов на Украину и уже готовит следующую поездку.

25 мая Светлана Тихановская приехала в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. По информации СМИ, целью Тихановской было обсудить открытие так называемой «миссии демократических сих» Белоруссии на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск в ЛНР, где украинская армия совершила удар по колледжу.

Также в феврале Тихановская сообщила о надеждах белорусской оппозиции на то, что когда-то придет время для «отвоевания» страны.

Ранее Тихановская признала невозможность разорвать дружбу Путина и Лукашенко.