Тихановская признала невозможность разорвать дружбу Путина и Лукашенко

Гавриил Григоров/РИА Новости

Между президентами Владимиром Путиным существует тесный политический союз и дружба, которые невозможно разорвать внешним давлением. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, чьи слова приводит Euronews.

«Лукашенко и Путин имеют симбиотическую дружбу, они поддерживают друг друга, используют друг друга. И, конечно, это иллюзия, что их можно разделить», — сказала Тихановская.

До этого Лукашенко заявил, что общается с Владимиром Путиным как с братом.

«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у них «то же самое» — они дружат и общаются. По его словам, у них сформировалась практика ежегодных неформальных встреч, в ближайшее время планируется встреча «в семейной обстановке».

Ранее Лукашенко возвел Путина и президента США на императорский престол.

 
