Захарова о приезде Тихановской на Украину: ей бы в Старобельск съездить

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, прибывшей в Киев, посетить Старобельск в Луганской народной республике, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар. Об этом сообщает РИА Новости.

О визите Тихановской в Киев стало известно 25 мая. Политик планирует обсудить открытие так называемой «миссии демократических сил» страны на Украине.

Захарова посоветовала Тихановской посмотреть в Старобельске, «чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов». Дипломат отметил, что эти эксперименты превращают страны «в террористические ячейки».

В августе 2020 года Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

