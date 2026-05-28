Визит в Киев белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которую на родине признали виновной в госизмене, говорит о том, что идет организация крупномасштабной провокации. Об этом в интервью ТАСС бывший премьер Украины Украины Николай Азаров.

Он также назвал посещение украинской столицы, «чисто пиаровским». Этот визит, по словам Азарова, должен был показать, что в Белоруссии есть оппозиция президенту Александру Лукашенко: существуют какие-то «министры» и « непонятное правительство», сформированное во главе с Тихановской.

«И Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации»,— предупредил Азаров.

25 мая Тихановская приехала в Киева, где на следующий день встретилась с Владимиром Зеленским. Позднее она заявила заявила об открытии представительства в украинской столице.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Тихановской посетить луганский Старобельск, по которому украинские силы нанесли массированный удар, и посмотреть, «чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов».

Ранее глава МИД Украины пообещал Тихановской поддержку «демократических сил».