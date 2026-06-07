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Политика

Российский посол заявил о позитивном сигнале России для США

Дарчиев: США должны воспринять ПМЭФ как сигнал о готовности России сотрудничать
Алексей Майшев/РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что США должны получить позитивные сигналы по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству и намерена продолжать переговорный процесс, а президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме предельно ясно изложил позицию страны.

5 июня председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший на пленарной сессии ПМЭФ передал Путину привет от его американского коллеги Дональда Трампа.

До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва высоко оценивает усилия команды Трампа в мирном процессе.

Он подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам взаимодействия продолжается. В скором времени, по его мнению, можно ожидать более решительных шагов в этом направлении. Дипломат также подтвердил, что российская сторона находится в постоянном контакте с американскими коллегами.

Ранее экс-командующий силами США в Европе высказался об отношении Трампа к России.

 
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