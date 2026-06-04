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Политика

Дмитриев высказался о работе команды Трампа по мирным переговорам

Дмитриев: Россия ценит работу команды Трампа по мирным переговорам
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Россия ценит работу команды президента США Дональда Трампа по мирным переговорам. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона по сотрудничеству продолжается. По его словам, в ближайшее время возможны более активные шаги на этом направлении. Дмитриев подчеркнул, что российская сторона находится на постоянной связи с коллегами из США.

«Общение происходит несколько раз в неделю. Думаю, в ближайшие время увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога», — сказал он журналистам на «полях» ПМЭФ.

Дмитриев назвал диалог «сложным», но указал, что Москва ценит работу команды американского президента. Он добавил, что также существует дискуссия и по экономическому направлению.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что США работают над тем, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Ранее российские журналисты окружили представителя США на ПМЭФ.

 
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