Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-командующий силами США в Европе расстроился из-за отношения Трампа к России

Генерал Ходжес: республиканцы в США десятилетиями были антироссийскими
Mindaugas Kulbis/AP

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес выразил свое разочарование тем, что американский президент Дональд Трамп «не видит в России врага». Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

«Очень разочаровывает, что администрация Трампа, республиканская администрация, не видит в России врага, «плохого парня». Как это вообще может быть? Я имею в виду, что республиканцы всегда, десятилетиями, выступали за сильную оборону, были антисоветскими, антироссийскими, а теперь у нас есть администрация США, которая кажется прокремлевской. Я не могу этого объяснить, кроме того, что это мышление президента Трампа и окружающих. Они убедили многих других людей, но я не могу объяснить, почему», — отметил он.

Генерал добавил, что он считает важным готовность Украины продолжать конфликт с Россией без США, а также подчеркнул, что Европа стала «все больше понимать» необходимость поддерживать Киев.

Кроме того, Ходжес упрекнул администрацию Трампа в «слабости» из-за смягчения санкций на импорт российской нефти и заявил о необходимости «сделать так», чтобы Россия не смогла экспортировать нефть и газ в Китай, Индию, Турцию и другие страны.

В апреле Трамп назвал необходимым диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным и подчеркнул, что даже во время конфликта не стоит отказываться от общения.

Также в конце апреля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в котором американский лидер заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Также 26 мая стало известно о том, что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал Трампу послание от Путина.

Ранее стали известны планы Трампа по конфликту на Украине.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!