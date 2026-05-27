Экс-командующий силами США в Европе расстроился из-за отношения Трампа к России

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес выразил свое разочарование тем, что американский президент Дональд Трамп «не видит в России врага». Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

«Очень разочаровывает, что администрация Трампа, республиканская администрация, не видит в России врага, «плохого парня». Как это вообще может быть? Я имею в виду, что республиканцы всегда, десятилетиями, выступали за сильную оборону, были антисоветскими, антироссийскими, а теперь у нас есть администрация США, которая кажется прокремлевской. Я не могу этого объяснить, кроме того, что это мышление президента Трампа и окружающих. Они убедили многих других людей, но я не могу объяснить, почему», — отметил он.

Генерал добавил, что он считает важным готовность Украины продолжать конфликт с Россией без США, а также подчеркнул, что Европа стала «все больше понимать» необходимость поддерживать Киев.

Кроме того, Ходжес упрекнул администрацию Трампа в «слабости» из-за смягчения санкций на импорт российской нефти и заявил о необходимости «сделать так», чтобы Россия не смогла экспортировать нефть и газ в Китай, Индию, Турцию и другие страны.

В апреле Трамп назвал необходимым диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным и подчеркнул, что даже во время конфликта не стоит отказываться от общения.

Также в конце апреля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в котором американский лидер заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

Также 26 мая стало известно о том, что госсекретарь США Марко Рубио после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал Трампу послание от Путина.

