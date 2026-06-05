Путину в ходе ПМЭФ передали привет от Трампа

Председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передал президенту РФ Владимиру Путину привет от его американского коллеги Дональда Трампа.

«И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга — президента Трампа», — сказал он.

Глава государства поблагодарил Кука за привет из Вашингтона, попросил передать американскому лидеру «ответную шайбу».

Незадолго до этого Путин заявил, что в ходе американских выборов 2020 года была подтасовка голосов. По словам президента, если бы Трампа не обманули, его попытка переизбраться могла бы предотвратить украинский конфликт.

Путин подчеркнул, что относится к главе Белого дома с уважением. При этом он отметил, что ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев, а другие страны могут выступать гарантами.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал три ключевые технологии, меняющие жизнь.