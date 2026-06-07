Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Британский аналитик указал на сдвиг в отношении России к Евросоюзу

Меркурис: выступление Путина на ПМЭФ отражает сдвиг в отношении России к ЕС
Владимир Астапкович/РИА Новости

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отражает изменения в позиции России по отношению к Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России заявил, что согласен с оценкой о том, что ЕС трансформируется во враждебный для Москвы военно-политический союз. Однако он также подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры», — сказал Меркурис.

По словам аналитика, некоторые расценили слова Путина как сигнал о том, что Россия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС. Меркурис подтвердил, что в российской позиции по этому вопросу действительно произошел сдвиг. Аналитик также отметил, что высказывания российского лидера содержали критику в адрес европейских стран, что отражает новые акценты внешней политики России.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Президент в том числе заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до €2,5 трлн в результате введения антироссийских санкций. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ сообщили о планируемых Европейским союзом переговорах между Россией и Украиной.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!