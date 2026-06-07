Британский аналитик указал на сдвиг в отношении России к Евросоюзу

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отражает изменения в позиции России по отношению к Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России заявил, что согласен с оценкой о том, что ЕС трансформируется во враждебный для Москвы военно-политический союз. Однако он также подчеркнул, что Россия никогда не оспаривала право любого государства интегрироваться в европейские экономические структуры», — сказал Меркурис.

По словам аналитика, некоторые расценили слова Путина как сигнал о том, что Россия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС. Меркурис подтвердил, что в российской позиции по этому вопросу действительно произошел сдвиг. Аналитик также отметил, что высказывания российского лидера содержали критику в адрес европейских стран, что отражает новые акценты внешней политики России.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Президент в том числе заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до €2,5 трлн в результате введения антироссийских санкций. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ сообщили о планируемых Европейским союзом переговорах между Россией и Украиной.