Путин оценил ущерб еврозоны из-за санкций против России

Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят.

«Если на Еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллиона евро в Еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка, и эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что экономика России снизилась до уровня стран ЕС.