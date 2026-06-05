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Общество

Запорожская АЭС полностью обесточена

ЗАЭС полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС была полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав «Росатома», полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшей собственные нужды станции», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов. При этом оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности специалисты не зафиксировали.

Как отметили на ЗАЭС, персонал объекта держит под контролем параметры функционирования техники.

«Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме», — подчеркнула пресс-служба.

В настоящее время радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

5 июня украинские беспилотники нанесли удар по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе Запорожской АЭС, сообщили на станции. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг».

Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.

 
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