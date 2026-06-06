На ЗАЭС ввели в работу резервную линию электропередачи

Высоковольтную линию «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ввели в работу. Об этом сообщает пресс-служба станции.

«После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все системы и оборудование ЗАЭС работают в нормальном режиме. Персонал станции осуществляет постоянный контроль параметров безопасности.

Радиационный фон в районе станции не превышает установленных норм.

Накануне ЗАЭС была полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1».

В этот же день, 5 июня, украинские беспилотники ударили по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе ЗАЭС. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг».

Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.