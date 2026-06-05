Захарова: до большой беды в ситуации с ЗАЭС остается буквально один шаг

До серьезной катастрофы на Запорожской атомной электростанции остается всего один шаг, однако Запад, похоже, считает, что сможет оставаться в стороне в случае ядерной аварии. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в ход идут мощные беспилотники, которые наносят удары по ключевым объектам ЗАЭС.

«Западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы у них не получится», — отметила Захарова.

По ее словам, каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится все более масштабным и безрассудным. Интенсивность атак увеличивается, и теперь в зоне поражения оказываются не только прилегающие территории и персонал станции, но также основное оборудование и ядерные материалы.

Захарова также указала на то, что Запад не только игнорирует провокации Киева в отношении крупнейшей АЭС Европы, но и поощряет их продолжение.

До этого МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу, 5 июня, локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередач.

Ранее ВСУ ударили по ТЭЦ, питающей Запорожскую АЭС.