Советник Путина объяснил, почему США хотят выйти из переговоров по Украине

Соединенные Штаты пытаются выйти из переговоров по Украине, так как им стал понятен исход спецоперации. Об этом на ПМЭФ заявил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит РИА Новости.

«Госсекретарь (Марко) Рубио открыто говорит — мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», — отметил он.

По его словам, предложение об ужесточении антироссийских санкций со стороны конгресса США связано с тем, что Вашингтону стал понятен исход спецоперации в пользу России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от Киева. По его словам, Москва надеется, что образовавшаяся пауза в переговорном процессе будет нарушена, и возникнут какие-то контакты между РФ и Украиной.

4 июня на сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны». Песков уточнил, что Путину доложили об этом письме.

Ранее в Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией.