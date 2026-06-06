В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

Песков: Кремль не согласен с привязкой США партнерства с РФ к теме Украины

США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине. Об этом сообщил в интервью Центральному телевидению Китая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По-прежнему ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет само урегулирование», — отметил представитель Кремля.

Москва считает такой подход ошибочным, добавил он.

По словам Пескова, Россия и США могли бы реализовывать массу взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики, на что неоднократно указывала Москва. Однако американская сторона до сих пор увязывает нормализацию торгово-экономических отношений с украинской тематикой.

При этом Песков подчеркнул, что Россия приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта на Украине.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский в «открытом письме» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой определить дату их личной встречи. Он написал, что Киев предлагает Москве завершить конфликт и с этой целью провести переговоры на высшем уровне. Как пояснил политик, встреча могла бы состояться в Швейцарии, Турции или каком-либо из государств арабского мира.

Ранее помощник Путина охарактеризовал письмо Зеленского.