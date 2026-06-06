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Политика

Песков высказался об отношениях России и Китая

Песков: Москва надеется, что РФ и КНР будут еще долгие годы развивать отношения
Roman Naumov/Global Look Press

Москва надеется, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика еще долгие столетия будут развивать свои отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

Представитель Кремля отметил, что отношения России и Китая очень богатые и многопрофильные.

19–20 мая президент России Владимир Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

5 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Глава государства также провел отдельную встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, является ли Россия энергетической колонией Китая.

 
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