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Путин ответил на вопрос, является ли Россия энергетической колонией Китая

Путин заявил, что Россия не является энергетической колонией Китая
Кадр из прямой трансляции/ПМЭФ

Россия не является энергетической колонией Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Даже смешно об этом говорить. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами, доля нашего технологического экспорта в Китай постоянно увеличивается», — сказал он.

Он отметил, что страны также развивают сотрудничество в области науки и образования.

В свою очередь заместитель председателя КНР Хань Чжэн отметил, что сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против каких-либо третьих стран и не подвержено внешнему влиянию. Он отметил, что Китай готов придать новый импульс развитию всего мира в целом.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин предположил, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине.

 
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