Путин ответил на вопрос, является ли Россия энергетической колонией Китая

Россия не является энергетической колонией Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Даже смешно об этом говорить. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами, доля нашего технологического экспорта в Китай постоянно увеличивается», — сказал он.

Он отметил, что страны также развивают сотрудничество в области науки и образования.

В свою очередь заместитель председателя КНР Хань Чжэн отметил, что сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против каких-либо третьих стран и не подвержено внешнему влиянию. Он отметил, что Китай готов придать новый импульс развитию всего мира в целом.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин предположил, что Трамп не допустил бы конфликта на Украине.