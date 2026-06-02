Рубио рассказал о трудностях в переговорах с Ираном

Рубио: переговоры с Ираном по атому носят очень сложный характер, нужно время

Переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный и технический характер. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Fox News.

«Переговоры по вопросам ядерной проблематики носят очень сложный, очень технический характер, а потому на их проработку потребуется определенное время», — сказал он.

До этого Рубио говорил, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.

28 мая американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе, пишет портал Axios. По его данным, финальный текст ждет одобрения президента США и руководства Исламской Республики.

Сделка предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней. В свою очередь США обязуются снять блокаду с Ирана по мере восстановления судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, американская сторона должна обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций.

Ранее президент США нецензурно высказался в адрес премьера Израиля из-за Ливана.