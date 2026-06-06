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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил, что ему «нужно воевать с Ираном»

Трамп намекнул на возобновление военных действий против Ирана
Jacquelyn Martin/AP

Глава Белого дома Дональд Трамп во время своего выступления перед фермерами в штате Висконсин намекнул на возможное возобновление военных действий действий против Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы пойдем быстро, так как мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — сказал американский президент.

Накануне Трамп заявил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

До этого президент Соединенных Штатов заявлял, что в наземной операции США против Ирана нет необходимости.

В мае президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану. Лидеры призвали стороны конфликта в ближайшее время сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона.

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.

 
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