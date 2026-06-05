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Политика

В Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского

Песков: в Кремле серьезно отнеслись к письму Зеленского
Сергей Бобылев/РИА Новости

Кремль серьезно отреагировал на письмо, отправленное Владимиром Зеленским в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Владимира Путина на пленарной сессии подтверждает это отношение, сообщает ТАСС.

«Отнеслись серьезно. Я считаю, что отнеслись серьезно. И вы слышали, какой серьезный Путин дал ответ», — заявил Песков.

Утром 5 июня Владимир Путин кратко ознакомился с содержанием письма своего украинского коллеги. Об этом он сообщил во время Петербургского международного экономического форума.

Накануне на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо, в котором Зеленский призвал Путина назначить дату для личной встречи. В качестве возможных мест для переговоров он предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны, которые традиционно выступают в роли площадок для обсуждения вопросов мира и войны.

Ранее Зеленского пригласили в Москву для разговора с Путиным.

 
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