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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже

Лавров: РФ не видит попыток США убедить Киев принять условия урегулирования
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия не наблюдает прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине спустя почти год после саммита в Анкоридже, где обсуждались американские предложения по разрешению кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, Россия приняла предложения США, рассмотренные на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, однако с тех пор не увидела ни прогресса в переговорном процессе, ни стремления Вашингтона убедить Киев принять эти инициативы.

Лавров также обратил внимание на сохранение санкционного давления на Россию. По его словам, продолжают действовать ограничения, введенные при администрации бывшего президента США Джо Байдена, а также появились новые санкции уже при нынешней администрации. Кроме того, Пентагон продолжает поддерживать программы военного сотрудничества с Украиной, отметил глава МИД.

Москва считает, что выполнила свою часть договоренностей, приняв посреднические предложения Вашингтона, подчеркнул Лавров. Однако после этого США «как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали», добавил он.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине быстро завершится, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже. Он отметил, что российская сторона готова к компромиссам, о которых шла речь на Аляске. По его словам, нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона.

Ранее Путин рассказал, чем Россия отличается от Украины.

 
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