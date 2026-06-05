Путин отметил стремление иранцев отдать жизнь за родину

Путин: желание миллионов иранцев отдать свою жизнь за родину говорит о многом

Стремление миллионов иранцев пожертвовать собой ради своей страны имеет большое значение и должно быть учтено. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин напомнил, что после начала конфликта иранское руководство призвало граждан: «Жизнь за Иран».

«В течение недели пять миллионов человек, а сейчас уже больше десяти добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом, и это всегда надо иметь в виду», — подчеркнул президент во время заседания форума.

Глава государства также отметил, что Москву волнует ухудшение отношений между странами ближневосточного региона в результате конфликта в Иране.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин указал на отсутствие заинтересованных сторон в войне США и Ирана.