Путин указал на отсутствие заинтересованных сторон в войне США и Ирана

Путин: уже никто не заинтересован в продолжении войны Ирана и США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время уже не осталось заинтересованных сторон, которые хотели бы продолжения противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом он заявил в беседе с журналистами после мероприятий по случаю Дня Победы, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что Москва поддерживает контакты как с одной, так и с другой стороной, и выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта.

«Мы надеемся, что этот конфликт можно будет остановить как можно быстрее. Думаю, сейчас нет тех, кто заинтересован продолжать такое противостояние», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что у России сохраняются добрые отношения с Тегераном и государствами Персидского залива. По его словам, Россия взаимодействует со всеми участниками событий на Ближнем Востоке.

Российский лидер выразил уверенность, что завершение конфликта должно стать результатом договоренностей, которые будут учитывать интересы всех народов и государств региона.

Ранее Путин заявлял о готовности России способствовать скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.

 
