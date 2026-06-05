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Политика

Путин заявил, что Киев знал о его отсутствии в резиденции во время атаки

Путин: Киев знал, что во время атак на госрезиденцию на Валдае меня там не было
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона была осведомлена о его отсутствии в резиденции во время атаки беспилотников 29 декабря 2025 года. Это заявление он сделал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они (Украина. — прим. ред.) давали нам информацию. И по этому поводу сказали: «Мы знали, что вас там нет, в резиденции» — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос», — отметил Путин.

В ночь на 29 декабря Киев осуществил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 беспилотник. Все цели были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин высказался по поводу применения БПЛА по мирным гражданам.

 
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