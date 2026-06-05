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Политика

Ушаков рассказал о возможности контактов Путина и Трампа

Ушаков: контакты Путина и Трампа возможны на международных мероприятиях
Сергей Булкин/РИА Новости

Контакты президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможны в этом году на международных мероприятиях. Об этом сообщил «Интерфаксу» помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Возможно, на каких-то международных мероприятиях, но пока конкретно эта тема не обсуждалась», — сказал Ушаков.

Незадолго до этого председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передал Владимиру Путину привет от Дональда Трампа.

Днем 5 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что планов по встрече президентов двух стран в ближайшее время нет.

По его словам, сначала необходимо проделать хорошую «домашнюю» работа в плане продвижения по мирному треку в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому.

 
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