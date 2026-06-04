В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. При этом президента России Владимира Путина он очень уважает, заявил основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс в беседе с «Лентой.ру».

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Маркс, в частности, напомнил об инциденте, который случился в Белом доме в 2025 году, когда Трамп поссорился с Зеленским. По словам юриста, это событие наглядно демонстрирует, что президент США «не является поклонником Зеленского».

«Трамп — бизнесмен. Его успех [в делах] основан на личных отношениях», — подчеркнул Маркс.

В то же время к Путину глава Белого дома проявляет большое уважение, отметил юрист. По его словам, это доказывает то, что руководить переговорами с Россией он назначил своих ближайших советников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Маркс подчеркнул, что для американского лидера такой жест имеет большое значение.

До этого американский портал Axios писал, что Трамп воспринимает Путина как стратегического партнера, в то время как Зеленский для него является «врагом». В издании обратили внимание, что Трамп обосновывает свою пророссийскую риторику стремлением к «миру на Украине» и нормализации отношений между ядерными сверхдержавами — США и РФ.

Ранее журналист Боуз заявил, что Трамп терпеть не может Зеленского.