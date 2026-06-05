Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Песков оценил вероятность скорой встречи Путина и Трампа

Песков: планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет
Сергей Бобылев/РИА Новости

Планов по встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ближайшее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в студии газеты «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, до встречи необходимо проделать хорошую «домашнюю» работа в плане продвижения по мирному треку в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва видит действительно искреннее желание Трампа и некоторых членов его администрации, помочь в разрешении украинского конфликта.

В мае помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон не вели разговоров о встрече Путина и Трампа. В рамках саммита АТЭС в Китае встреча Путина и Трампа возможна, но пока не согласовывалась, добавил он.

До этого президент США не исключил, что может приехать в Россию уже в этом году. Трамп считает, что визит мог бы помочь установлению мира на Украине. При этом глава Белого дома заявил, что пока между Москвой и Вашингтоном нет общего понимания относительно будущего Донбасса. Для чего Трампу поездка в Россию и ждут ли его в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценилс идею встречи Путина и Зеленского.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!