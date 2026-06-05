Песков оценил вероятность скорой встречи Путина и Трампа

Песков: планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет

Планов по встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ближайшее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в студии газеты «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, до встречи необходимо проделать хорошую «домашнюю» работа в плане продвижения по мирному треку в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

При этом представитель Кремля отметил, что Москва видит действительно искреннее желание Трампа и некоторых членов его администрации, помочь в разрешении украинского конфликта.

В мае помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон не вели разговоров о встрече Путина и Трампа. В рамках саммита АТЭС в Китае встреча Путина и Трампа возможна, но пока не согласовывалась, добавил он.

До этого президент США не исключил, что может приехать в Россию уже в этом году. Трамп считает, что визит мог бы помочь установлению мира на Украине. При этом глава Белого дома заявил, что пока между Москвой и Вашингтоном нет общего понимания относительно будущего Донбасса. Для чего Трампу поездка в Россию и ждут ли его в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценилс идею встречи Путина и Зеленского.