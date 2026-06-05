Путин отметил, что есть мировые лидеры «постарше», чем он

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, обратившему вниманию на его возраст. Российский лидер прокомментировал письмо от Зеленского в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что многие другие политические деятели постарше меня. Главное это не возраст», — сказал он.

Главными же качествами лидера страны Путин назвал дееспособность и работоспособность.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

4 июня на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.