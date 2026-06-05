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Политика

Путин отметил, что есть мировые лидеры «постарше», чем он

Путин прокомментировал упоминание Зеленским его возраста

Президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, обратившему вниманию на его возраст. Российский лидер прокомментировал письмо от Зеленского в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что многие другие политические деятели постарше меня. Главное это не возраст», — сказал он.

Главными же качествами лидера страны Путин назвал дееспособность и работоспособность.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

4 июня на сайте президента Украины опубликовали открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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