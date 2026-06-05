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Политика

Российский посол рассказал, где на самом деле писали «открытое письмо» Зеленского

Посол Долгов: открытое письмо Зеленского писалось в Лондоне
Global Look Press

В Москве достаточно скептически отнеслись к «открытому письму» украинского президента Владимира Зеленского и предположили, что его текст готовился не на Украине. Такое мнение выразил в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям МИД России Константин Долгов.

«Письмо писалось в Лондоне, скорее всего. Во всяком случае, в западных столицах, западными головами и западными руками. На мой взгляд, написано это не самим Зеленским. Но сути дела это не меняет: позиция, которая там изложена, — это солидарная позиция Киева и его западных спонсоров», — сказал посол.

По его мнению, в тексте письма ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

«В этом письме ничего нет нового в позиции Киева, о неприемлемости которой российская сторона много раз говорила. Более того, письмо хамское, абсолютно хамское. Каждая строчка в нем говорит о том, что реальная задача Киева — это продолжение войны. Ни о каких мирных инициативах речи близко не идет», — заключил Долгов.

Украинский лидер опубликовал открытое письмо российскому президенту, в котором предложил начать прямые переговоры. В письме Зеленский предложил Путину определить дату и провести личную встречу. На время переговоров предлагается прекратить военные действия.

«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», — говорится в документе.

Ранее Песков рассказал, в каком виде Путину передали письмо Зеленского.

 
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