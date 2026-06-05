Новак назвал основные драйверы роста российской экономики

Для ускорения роста российской экономики необходимо повысить эффективность труда, внедрить технологические новшества, изменить направления торговых потоков и создать благоприятные условия для ведения бизнеса. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ключевой вопрос <...> — рост производительности труда. Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», — подчеркнул он на деловом завтраке, организованном Сбербанком в рамках Петербургского международного экономического форума.

По информации Минпромторга, за последние несколько лет производительность в гражданских отраслях российской промышленности растет примерно на 4% в год. К 2030 году стоит задача увеличить этот показатель на 25%.

Еще одним значимым аспектом являются технологические изменения. Формирование цепочек с высокой добавленной стоимостью должно трансформировать экономику, что касается таких секторов, как судостроение, станкостроение и фармацевтика, отметил Новак.

К факторам, способствующим росту, также относятся изменение направлений внешней торговли и создание комфортной среды для бизнеса. В этом контексте вице-премьер отметил улучшение условий регистрации предприятий, прогресс в вопросах прав собственности и упрощение процедур банкротства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

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