На ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях санкций Запада

Западные страны ведут против России полномасштабную экономическую войну, заявил во время сессии «Экономика нового миропорядка: структурная трансформация, вызовы и возможности» в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правительства страны Александр Новак.

«Против России идет масштабная война западного мира. Против нас были введено огромное количество санкций. Запрет на все: на технологии, на импорт, на экспорт, на расчеты, на работу с дружественными партнерами», — сказал Новак.

Он отметил, что даже в условиях ограничений экономика России за последние 3 года выросла на 10,3%.

Новак добавил, что Россия смогла сохранить объемы экспорта и импорта, а размер инвестиций в российскую экономику за последние 4 года вырос на 40%.

Также Новак рассказал о росте доли БРИКС в мировой экономике.

«Если раньше доминировали с глобальной точки зрения страны G7 как драйверы экономического мирового роста, сегодня — за последние пару десятилетий — очень активную роль стали играть развивающиеся страны, прежде всего БРИКС, доля которого в мировой экономике составляет более 40%», — заключил он.