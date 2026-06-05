Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Самопиар»: политолог о письме Зеленского Путину

Политолог Козюлин: Зеленскому нужна не реальная политика, а самопиар
Piroschka van de Wouw/Reuters

Киеву нужна не реальная политика, а лишь самопиар. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин, комментируя письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину.

«При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что публикация письма хронологически совпала со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств и Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!