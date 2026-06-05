«Самопиар»: политолог о письме Зеленского Путину

Киеву нужна не реальная политика, а лишь самопиар. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин, комментируя письмо украинского лидера Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину.

«При этом Банковая не может показать, что сама просит диалога у Москвы. Поэтому она мотивирует факт публикации письма тем, что Россия якобы заинтересована в прекращении конфликта больше Украины. Отсюда и резкий тон письма, допуск неприемлемых для российской стороны фраз. Полагаю, Зеленский понимает, что Путин не будет стремиться искать с ним встречи», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что публикация письма хронологически совпала со встречей Путина с руководителями международных информационных агентств и Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

Письмо появилось накануне на сайте президента Украины. В нем Зеленский обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

5 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили о письме его украинского коллеги.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.