«Я прошу вашей помощи»: Зеленский написал письмо Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL (инициатива США и НАТО по обеспечению Украины критически необходимым вооружением. — «Газета.Ru») уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — написал Зеленский.
Он добавил: Киев понимает, что Соединенные Штаты «продолжают нести ответственность за собственную оборону и защиту союзников и партнеров», и согласен с тем, что Европа должна играть более значительную роль в обеспечении своей безопасности. «Однако после всего, через что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место в числе ваших союзников?» — отметил украинский лидер.
В письме он попросил о поставках ракет PAC-3 для Patriot и дополнительных систем. Как сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила копию письма в Белый дом, спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса.
Сам Зеленский подтвердил, что обратился к Трампу и американским законодателям.
«Лидеры других государств редко обращаются так, письмом, одновременно к президенту и конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас на войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе», — написал он в Telegram.
25 мая МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителям столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Ведомство сообщило, что российские войска приступают к систематическим ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Это решение связано с атакой украинских беспилотников на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая, в результате которой пострадали 65 человек, 21 из них спасти не удалось.
ПВО «на голодном пайке»
О значительном дефиците ракет для систем ПВО ранее говорил и спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат. По его словам, конфликт США, Израиля и Ирана сильно повысил спрос на системы ПВО и ракеты к ним, что усложнаяет ситуацию для Украины.
«Сегодня мы оказались «на голодном пайке» по ракетам из-за определенных проблем со снабжением», — заявил он, добавив, что украинские пусковые установки сейчас «наполовину пусты».
Игнат рассказал, что представители Киева участвуют в переговорных группах, в том числе в формате «Рамштайн» (Контактная группа по обороне Украины, международная коалиция, созданная для координации военной, финансовой и логистической помощи Киеву. — «Газета.Ru»), где пытаются добиться выделения хотя бы нескольких ракет для разных систем, которые используют украинские силы.
«[Просим] пять-десять ракет в системы PAC-3, NASAMS, IRIS-T и другие, поскольку расходы боеприпасов очень большие», — поделился он.
В апреле, еще до заявления России о переходе к систематическим ударам по военным целям в Киеве, Зеленский уже говорил, что запасы зенитных ракет у Киева могут иссякнуть в любую неделю, подчеркнув, что на данный момент ракеты для ПВО важнее самих систем противовоздушной обороны. Особенно критическим он назвал дефицит именно ракет для американских ЗРК Patriot.
«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — говорил украинский лидер.
В конце того же месяца он сообщил о встрече с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес, которую он поблагодарил за «поддержку украинской ПВО ракетами для Hawk и Patriot».
«Это оружие является дефицитным, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты», — написал он.
В начале марта Reuters писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских зенитных ракет из-за военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что затягивание операции способно осложнить поставки Киеву по программе PURL, через которую европейские страны закупают у США большинство ракет PAC-3 для систем Patriot.