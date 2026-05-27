«Я прошу вашей помощи»: Зеленский написал письмо Трампу

Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к Дональду Трампу с просьбой о помощи. Он направил американскому лидеру письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы». Ранее в ВСУ заявляли, что украинская ПВО оказались «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».

Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид.

«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL (инициатива США и НАТО по обеспечению Украины критически необходимым вооружением. — «Газета.Ru») уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — написал Зеленский.

Он добавил: Киев понимает, что Соединенные Штаты «продолжают нести ответственность за собственную оборону и защиту союзников и партнеров», и согласен с тем, что Европа должна играть более значительную роль в обеспечении своей безопасности. «Однако после всего, через что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место в числе ваших союзников?» — отметил украинский лидер.

В письме он попросил о поставках ракет PAC-3 для Patriot и дополнительных систем. Как сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила копию письма в Белый дом, спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса.

Сам Зеленский подтвердил, что обратился к Трампу и американским законодателям.

«Лидеры других государств редко обращаются так, письмом, одновременно к президенту и конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас на войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе», — написал он в Telegram.

25 мая МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителям столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Ведомство сообщило, что российские войска приступают к систематическим ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Это решение связано с атакой украинских беспилотников на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая, в результате которой пострадали 65 человек, 21 из них спасти не удалось.

ПВО «на голодном пайке»

О значительном дефиците ракет для систем ПВО ранее говорил и спикер воздушных сил украинской армии Юрий Игнат. По его словам, конфликт США, Израиля и Ирана сильно повысил спрос на системы ПВО и ракеты к ним, что усложнаяет ситуацию для Украины.

«Сегодня мы оказались «на голодном пайке» по ракетам из-за определенных проблем со снабжением», — заявил он, добавив, что украинские пусковые установки сейчас «наполовину пусты».

Игнат рассказал, что представители Киева участвуют в переговорных группах, в том числе в формате «Рамштайн» (Контактная группа по обороне Украины, международная коалиция, созданная для координации военной, финансовой и логистической помощи Киеву. — «Газета.Ru»), где пытаются добиться выделения хотя бы нескольких ракет для разных систем, которые используют украинские силы.

«[Просим] пять-десять ракет в системы PAC-3, NASAMS, IRIS-T и другие, поскольку расходы боеприпасов очень большие», — поделился он.

В апреле, еще до заявления России о переходе к систематическим ударам по военным целям в Киеве, Зеленский уже говорил, что запасы зенитных ракет у Киева могут иссякнуть в любую неделю, подчеркнув, что на данный момент ракеты для ПВО важнее самих систем противовоздушной обороны . Особенно критическим он назвал дефицит именно ракет для американских ЗРК Patriot.

«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — говорил украинский лидер.

В конце того же месяца он сообщил о встрече с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес, которую он поблагодарил за «поддержку украинской ПВО ракетами для Hawk и Patriot».

«Это оружие является дефицитным, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты», — написал он.

В начале марта Reuters писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских зенитных ракет из-за военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что затягивание операции способно осложнить поставки Киеву по программе PURL, через которую европейские страны закупают у США большинство ракет PAC-3 для систем Patriot.