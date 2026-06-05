Песков: членство в ЕАЭС по выгодам для Армении перевешивает

Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по выгодам для Армении перевешивает, потому что так республика быстрее развивается и зарабатывает больше денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию или ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что в любом случае решение остается за армянским народом.

Песков также заявил, что власти Армении искусственно пытаются поставить республику на перепутье в выборе между европейским вектором развития и ЕАЭС.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва просит Ереван провести референдум о будущем в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе как можно скорее.

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