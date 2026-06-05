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Политика

В Кремле рассказали о выгоде для Армении от членства в ЕАЭС

Песков: членство в ЕАЭС по выгодам для Армении перевешивает
Sergei Grits/AP

Членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по выгодам для Армении перевешивает, потому что так республика быстрее развивается и зарабатывает больше денег. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию или ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что в любом случае решение остается за армянским народом.

Песков также заявил, что власти Армении искусственно пытаются поставить республику на перепутье в выборе между европейским вектором развития и ЕАЭС.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва просит Ереван провести референдум о будущем в Европейском союзе или Евразийском экономическом союзе как можно скорее.

В предстоящие выходные в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС.

 
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