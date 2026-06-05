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Политика

Лавров заявил, что Армения сама устроила себе испытание, начав движение в ЕС

Лавров: Армения проходит испытание выбором между ЕАЭС и Евросоюзом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что Армения проходит испытание выбором между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом (ЕС).

Лавров подчеркнул, что если в Ереване уже приняли закон о начале официального движения в ЕС, значит, власти Армении сами поставили вопрос ребром.

«Тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос о дальнейшем участии республики в интеграционных объединениях должен быть вынесен на референдум как можно скорее. В Ереване считают, что говорить о референдуме пока преждевременно — только после получения Арменией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николой Пашиняном и заявила о готовности Евросоюза выделить стране более €50 млн, объяснив это последствиями российских ограничений на поставки армянской продукции. Пакет поддержки предусматривает не только прямую финансовую помощь, но и меры по расширению доступа армянских товаров на европейский рынок, включая продукцию сельского хозяйства. Для координации новых проектов 23 июня планируют создать совместную рабочую группу ЕС и Армении.

Ранее ЕС пообещал Армении €2,2 млн для содействия процессу либерализации визового режима.

 
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